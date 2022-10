Vermisst: 25-Jährige aus Gilching wahrscheinlich in München

Seit Sonntag wird die Frau vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie ärztliche Hilfe benötigt.

Gilching/München - Am Sonntag (16. Oktober) gegen 16.10 Uhr wurde die 25-jährige Gilchingerin laut Polizei zuletzt gesehen: in einem Park in der Ganghoferstraße im Münchner Westend. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Vermisst: 25-jährige in München unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, sei sie "vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation" und benötige dringend ärztliche Hilfe. Die Polizei vermutet, dass sie sich in München aufhält.

Die Gesuchte ist:

Deutsch-Türkin

ca. 170cm groß, hat schwarze schulterlange Haare und eine normale Figur.

Sie trägt wahrscheinlich graue Leggings, eine apricotfarbene Kapuzenjacke und einen weißen Rucksack bei sich.

Die Polizei bittet um Hinweise, zuständig ist die Polizeiinspektion Germering (Tel. 089 894157). gibt es genauere Informationen und ein Foto der Vermissten, außerdem ein elektronisches Hinweisformular.