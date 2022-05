Verjüngungskur für die Bahnhöfe der U5 Süd

Die MVG hat vier in die Jahre gekommene U-Bahnhöfe der Linie U5 aufgehübscht.

München - Eröffnet wurden die Bahnhöfe Michaelibad, Quiddestraße, Neuperlach Zentrum und Therese-Giehse-Allee 1980. Nun war es an der Zeit, sie zu sanieren und auch ästhetisch neue Akzente zu setzen.

U5 München: Jeder renovierte U-Bahnhof thematisch zu Umgebung gestaltet

Im Laufe der Jahre sind etwa kleinere Schäden an den Hintergleisfassaden entstanden, zum Teil musste der Beton ausgebessert werden. Die einzelnen Fassadenplatten wurden entfernt, Deckenelemente abgebaut.

Für die Optik war das Architekturbüro Allmannwappner zuständig. Jeder U-Bahnhof ist thematisch passend zu seiner Umgebung gestaltet. Friedenstauben erinnern an den Nobelpreisträger Ludwig Quidde. In Neuperlach Zentrum ragen Hochhäuser an den Wänden empor und an der Therese-Giehse-Allee Porträts der beliebten Volksschauspielerin. Zum Halt Michaelibad (siehe Bild) muss man wohl nicht viel sagen.