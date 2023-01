Vater soll Baby umgebracht haben: Prozess in München

Ein wegen Totschlags angeklagter Mann (r), der seine fünf Wochen alte Tochter in Oberammergau umgebracht haben soll, wird zu Prozessbeginn in einen Gerichtssaal vom Landgericht in München geführt. In der Mitte steht sein Rechtsanwalt Sewarion Kirkitadse. Er soll das Baby geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben.

© dpa/Matthias Balk