Vandalismus gegen E-Scooter: Züge überfahren mehrere Roller

Mehrere Teile von E-Scootern musste die Polizei in der letzten Woche aus dem Gleisbett verschiedener Bahnstrecken sammeln. Es kam zu leichten Einschränkungen des Bahnverkehrs. Doch das war noch nicht alles.

München - Versenkt, überrollt, zerstört: Am Wochenende und in der vergangenen Woche ist es im Münchner Stadtgebiet erneut zu mehreren Zwischenfällen in Zusammenhang mit E-Scootern gekommen, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Vandalen werfen E-Scooter auf Bahnlinien

So wurden am Freitag mehrere E-Scooter auf der Strecke Feldmoching Richtung Nordring von Zügen überrollt. Rollerteile verteilten sich über 70 Meter Länge in und neben den Gleisen. Die Strecke musste zur Bergung für kurze Zeit gesperrt werden.

Auch am Mittwoch hatte ein Zug trotz Schnellbremsung zwei E-Scooter überfahren, ebenfalls auf der Strecke Feldmoching. Und vor einer Woche hatten Jugendliche an der Donnersbergerbrücke E-Scooter ins Gleisbett geworfen.

Surfer und Feuerwehr bergen versenkte Roller

Am Samstag musste eine Mannschaft der Feuerwehr gemeinsam mit Surfern aufwändig einen versenkten E-Scooter aus dem Eisbach fischen. Durch die starke Strömung sei der Scooter nach Feuerwehrangaben bei der Bergung erst 20 Meter mitgerissen worden. Flussabwärts konnten schließlich zwei Wassersportler den Scooter aus dem Wasser holen.