US-Superstar Pink 2023 in München: Alle Infos zu Konzert, Zusatzshow und Tickets

Fans der US-Sängerin Pink werden bei dieser Nachricht wohl ausrasten: 2023 will die "So What"-Interpretin in München auftreten. An welchem Tag findet das Konzert statt? Gibt es ein zweites Konzert in München? Wo gibt es Tickets zu kaufen? Die AZ gibt einen Überblick.

München - "Get the Party Started" heißt es im Sommer 2023 in München, denn Pink macht mit ihrer Europa-Tour Halt in der bayerischen Landeshauptstadt. Für die US-Sängerin ist es der erste Deutschland-Auftritt seit ihrer "Beautiful Trauma"-Tournee 2019. Wo wird sie auf der Bühne stehen, wann findet das Konzert statt, wo gibt es Tickets? Die AZ hat alle Infos zum Mega-Konzert.

"Summer Carnival 2023" in München: Pink will das Olympiastadion rocken

Die Zeiten, in denen die 43-Jährige in "kleineren" Lokalitäten wie im Zenith (2010) oder Circus Krone (2012) aufgetreten ist, sind definitiv vorbei. Damit möglichst viele Fans beim "Summer Carnival 2023" in München dabei sein können, will Pink im Olympiastadion performen. Bereits bei ihrem letzten Besuch vor drei Jahren spielte sie dort gleich an zwei Abenden hintereinander – und begeisterte etwa 120.000 Fans.

Pink 2023 in München: Wann findet das Konzert statt?

Auf Instagram freut sich die US-Sängerin bereits auf ihre 2023 anstehende Tour durch Europa. "Großbritannien und Europa, ich komme zu euch! Ich kann es kaum erwarten, eure schönen Gesichter im nächsten Sommer zu sehen", schreibt Pink auf Instagram. Unter anderem will sie in Paris, London, Berlin und Köln auftreten. Das Konzert im Olympiastadion München findet am 5. Juli 2023 statt.

Hohe Nachfrage: Pink legt mit zusätzlichem Konzert in München nach

Doch ein Auftritt scheint Pink nicht genug zu sein. Aufgrund der hohen Ticket-Nachfrage gibt es am 6. Juli 2023 noch ein zusätzliches Konzert im Olympiastadion München, wie der Ticket-Anbieter "Eventim" mitteilt. Somit wird die US-Sängerin an zwei Abenden hintereinander in der bayerischen Landeshauptstadt performen.

Auch für die Konzerte in Köln und Hannover begeistern sich zahlreiche Fans. In beiden Städten wurden ebenfalls Zusatz-Shows angekündigt.

Ticket-Verkauf gestartet: Wo gibt es Karten für Pink in München?

Fans konnten es kaum erwarten, eine begehrte Eintrittskarte für das musikalische Großereignis zu ergattern. Bei "Eventim" startete der Verkauf bereits am 12. Oktober um 10 Uhr. Der Ticket-Anbieter warnte vorab, dass es beim Buchen zu längeren Wartezeiten kommen könnte.

Tickets für die beiden München-Konzerte von Pink gibt es aktuell nur bei "Eventim". Bei "München Tickets" startet der Vorverkauf am 14. Oktober.

Preisliste für Pink-Konzert: Wie viel kosten die Tickets?

Wer einen der beiden Auftritte von Pink besuchen will, muss dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets für den 5. und 6. Juli sind nicht billig, wie der Preisliste auf "Eventim" zu entnehmen ist. So viel kosten die Karten für Pink in München:

Kategorie 1 Sitzplatz : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 2 Sitzplatz : 149,40 Euro pro Person

: 149,40 Euro pro Person Kategorie 3 Sitzplatz : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 4 Stehplatz Tribüne : 95,70 Euro pro Person

: 95,70 Euro pro Person Kategorie 5 Front of Stage : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 6 Stehplatz Arena : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 10 Top Seat: 284 Euro pro Person

Wird Pink in München ein neues Album präsentieren?

Seit ihrem letzten Auftritt in München sind bereits drei Jahre vergangen, doch in dieser Zeit war Pink nicht untätig. Sie hat mit "Cover Me In Sunshine", "All I Know So Far" und "Irrelvant" drei neue Singles veröffentlicht. Ob sich Fans für den "Summer Carnival 2023" auch auf ein neues Album freuen dürfen, ist bislang noch nicht bekannt.