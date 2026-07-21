AZ-Plus

Univiertel: Urteil im Münchner Bierstreit erwartet

Wird man im Münchner Univiertel weiterhin auch nach 22.00 Uhr Bier zum Mitnehmen kaufen können? Dazu will das Verwaltungsgericht München ein Urteil verkünden.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Menschen sind in der Schellingstraße bei Dunkelheit unterwegs.
Menschen sind in der Schellingstraße bei Dunkelheit unterwegs. © Felix Hörhager

Darf im Münchner Univiertel nach 22.00 Uhr Alkohol zum Mitnehmen verkauft werden? Mit dieser Frage befasst sich derzeit das Verwaltungsgericht München. An diesem Mittwoch (12.00 Uhr) will es die Entscheidung bekanntgeben - im Prozess um die Klage eines Gastronomen, der unter anderem Flaschenbier verkauft. Die Stadt München hatte ihm dafür ein Verbot für die Zeit zwischen 22.00 und 5.00 Uhr erteilt. 

Gericht machte Andeutungen

Das Gericht hatte in der mündlichen Verhandlung durchblicken lassen, dass es ein Verkaufsverbot generell für rechtens halten könnte, für eine "durchaus gerechtfertigte Anordnung". Denn in der Gegend rund um die Schellingstraße komme es immer wieder zu Ansammlungen von feierfreudigen Menschen und dadurch zu Lärm. Und diese Ansammlungen müsse man denjenigen, die Bier zum Mitnehmen verkaufen, zurechnen. 

Menschen sind in der Schellingstraße bei Dunkelheit unterwegs.
Menschen sind in der Schellingstraße bei Dunkelheit unterwegs. © Felix Hörhager

Die Stadt München hatte massive Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern bekommen - über nächtlichen Lärm, wildes Urinieren in Hauseingängen und Hinterhöfen sowie Glasscherben rund um Kioske und Gaststätten. Dies nahm sie zum Anlass, ein im vergangenen Jahr zurückgenommenes Verbot wieder anzudrohen. Sie will aber nach Angaben einer Sprecherin des Kreisverwaltungsreferates (KVR) das Urteil in weiteren Verfahren abwarten, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Klagen von Kiosken erst im September verhandelt

Im September verhandelt das Gericht drei ähnliche Klagen von Kioskbesitzern, die sich ebenfalls gegen ein nächtliches Verkaufsverbot wehren.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.