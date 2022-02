Ursache für Lagerhallenbrand in München geklärt

In der Halle gelagerte Akkus sind in Brand geraten. Die Kripo geht von einem technischen Defekt aus.

München - Bei dem Brand am Freitagmittag in einer Lagerhalle des Express- und Logistikunternehmens "Go" im Euro-Industriepark ist nach Angaben der Polizei vom Sonntag ein Schaden in Höhe von mehr als einer Million Euro entstanden.

Brandursache waren Akkus

Brandfahnder der Kripo haben inzwischen die 600 Quadratmeter große Halle in Freimann untersucht. Dabei fanden sie in den Trümmern eingelagerte Akkus, die offenbar zurückgesendet werden sollten. Diese Akkus haben, so die Ermittlungen, den Großbrand ausgelöst.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren über Stunden im Einsatz. Die gewaltige Rauchwolke war selbst aus mehreren Kilometern Entfernung noch in der ganzen Stadt zu sehen.