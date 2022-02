Rauchsäule über München: Lagerhalle in Freimann komplett abgebrannt

Eine brennende Lagerhalle im Münchner Norden hat für eine riesige Rauchwolke über der Stadt gesorgt. Über 100 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Schwabing-Freimann - In der „GO! Station München“, einem Express- und Logistikunternehmen aus Freimann, ist am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich in einer 600 Quadratmeter großen Lagerhalle blitzschnell aus.

Polizei und Feuerwehr waren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort – laut Feuerwehr war der Brand ab 12 Uhr unter Kontrolle, um 17.30 Uhr erfolgte dann die Meldung "Feuer aus".

Brand in Freimann: Kran muss Dachstuhl öffnen

Aktuell ist ein Löschtrupp noch damit beschäftigt, in der total abgebrannten Lagerhalle einen Schaumteppich zu legen, um damit die glühenden Metallteile abzukühlen.

Während des Feuers wurden benachbarte Gebäude geschützt, so dass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Im Fachjargon wird das als sogenannte Riegelstellung bezeichnet.

Wie ein Sprecher vor Ort mitteilte, konnten die Einsatzkräfte die Halle wegen Einsturzgefahr nicht betreten. Um den Brand von oben zu löschen, wurde der komplette Dachstuhl mit einem Kran geöffnet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

In der Spitze waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort, die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr München, die BMW-Werksfeuerwehr sowie das THW unterstützt.

Brand in Freimann: Rauchsäule von Münchner Innenstadt aus zu sehen

Innerhalb kürzester Zeit stieg eine riesige schwarze Rauchwolke in den Himmel, die auch noch kilometerweit entfernt - beispielsweise am Odeonsplatz - zu sehen war.

Sogar vom Odeonsplatz war die Rauchwolke zu sehen. © Ansgar Hase/dpa

Menschen seien laut Feuerwehr nicht in Gefahr gewesen, wurden jedoch angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der nahe Wertstoffhof Schwabing-Freimann wurde zeitweise wegen des Feuers geschlossen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Was in der Halle gelagert war, ist noch nicht bekannt, von Gefahrgut sei aber nichts bekannt. Wie hoch der Schaden ist, stand am Freitag noch nicht fest, er dürfte in die Millionen gehen. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist bisher ebenfalls unklar. Die Ermittlungen dazu könnten noch einige Zeit dauern, so die Polizei.

Video: Brennende Lagerhalle in Freimann

Die brennende Lagerhalle in Freimann. Video: cm

Karte: Brand in Schwabing-Freimann