Unzufriedene Aktivisten: Klima-Demo vor der Stadtratssitzung

Die Stadt München wird nicht so schnell wie eigentlich geplant klimaneutral. Die Aktivisten von Fridays for Future sind unzufrieden – und demonstrierten am Mittwoch.

19. Januar 2022 - 07:51 Uhr, aktualisiert am 20. Januar 2022 - 07:13 Uhr | Christina Hertel

Die Klimaaktivisten vor dem Showpalast in Fröttmaning. © imago/aal.photo

München - "No more empty promises", auf Deutsch heißt das: "Keine leeren Versprechungen mehr". Mit diesem 60 Meter langen Plakat demonstrierten Klimaschützer vor der Sitzung des Stadtrats, der am Mittwoch im Showpalast in Fröttmaning tagte. Anlass für die Demo ist der Grundsatzbeschluss zum Klimaschutz, den der Stadtrat fasste. Dieser listet 250 Schritte zur Reduzierung der CO2-Emissionen auf. Die Aktivisten fordern eine schnelle Umsetzung. Klara Bosch, eine Sprecherin von Fridays for Future, forderte bereits im Vorfeld, dass das 2035er-Ziel nicht als unerreichbar abgeschrieben werden dürfe. Hintergrund: Eigentlich wollte München bis 2035 klimaneutral werden. Doch dieses Ziel erreicht die Stadt nicht. Wahrscheinlich wird es eher 2040 oder sogar noch später. Lesen Sie auch So will München aus Kohle- und Atomkraft aussteigen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Deshalb ist München bis 2035 nicht klimaneutral Ein Grund, warum das Ziel verfehlt wird, ist, dass die Sanierung der Gebäude zu langsam vorangeht. Bislang liegt die Sanierungsrate laut Klimareferat bei einem Prozent. Selbst wenn die Stadt zweieinhalb Mal so viele Gebäude angehen würde, wären 2035 immer noch zwei Drittel nicht saniert. Auch die Verkehrswende und die Erneuerung der Energieinfrastruktur dauern länger, weil die Planungen so viel Zeit schlucken.