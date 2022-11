Unterschiedliche Zeiten am Alten Rathaus und Heilig-Geist-Kirche: Wer hat an der Uhr gedreht?

Die Uhren am Alten Rathaus und an der Heilig-Geist-Kirche zeigen unterschiedliche Zeiten an. Welche läuft richtig und welche ist defekt? Die AZ hat bei der Stadt nachgefragt.

17. November 2022 - 18:01 Uhr, aktualisiert am 18. November 2022 - 14:36 Uhr | Sophie Anfang

Die Uhr am Alten Rathaus ist stehengeblieben. Deshalb zeigt sie jetzt kurz nach sieben an, bis sie repariert wird. © Djordje Matkovic