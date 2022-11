Bauarbeiten am Ostbahnhof: Beeinträchtigungen bei der S-Bahn am Wochenende

Am Wochenende werden mit einem Hubschrauber am Ostbahnhof neue Signale für das elektronische Stellwerk aufgestellt.

München - Am kommenden Wochenende müssen sich Fahrgäste der S-Bahn wieder auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten kommt es am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, zu Beeinträchtigungen.

Mit einem Hubschrauber werden am Ostbahnhof an den beiden Tagen neue Signale für das elektronische Stellwerk aufgestellt. Zwischen 6 und 17.30 Uhr gibt es Sperrungen vom Ostbahnhof bis zum Leuchtenbergring.

S-Bahn: Kein Halt am Ostbahnhof am Samstagvormittag

Am Samstag können von 6 bis 13 Uhr keine Züge am Ostbahnhof halten. Zwischen Isartor und dem Busbahnhof am Ostbahnhof verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

