Untermieter verursacht Hausbrand: Feuerwehr rettet Vermieterin

Ein 25-Jähriger versucht, seine Shishapfeife zu entzünden. Feuerwehr rettet die Vermieterin.

Rauch steigt in einer Shisha-Bar aus einer Wasserpfeife (Symbolbild).

München - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat am Mittwochabend eine Kettenreaktion ausgelöst. Ein 25-Jähriger wollte in der Wohnung, in der er zur Untermiete lebt, eine Shishapfeife rauchen.

Glühende Kohle entzündet Trockner

Er zündete einen Tischgrill an, den er auf den Boden stellte. Dabei kullerte ein Stück glühende Kohle unter einen daneben stehenden Trockner. Das Gerät fing Feuer, die Flammen breiteten sich schnell in dem Zimmer aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der 25-jährige Untermieter brachte sich selbst in Sicherheit, seine Vermieterin (60) schaffte es nicht aus eigener Kraft aus der Wohnung. Die Feuerwehrleute holten sie raus.

Entstandener Schaden wohl mehrere Zehntausend Euro

Beide kamen schließlich mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Wohnung auf mehrere Zehntausend Euro.