Unfreundlichste Stadt der Welt? Diese Umfrage dürfte München nicht erfreuen

München, die Weltstadt mit Herz? Einer internationalen Umfrage zufolge, scheint dem wohl nicht mehr zu sein – eher das Gegenteil.

Über 40 Jahre lang, von 1962 bis 2005, warb München mit dem Slogan "Weltstadt mit Herz". Bei der WM 2006 lautete der Slogan "Die Welt zu Gast bei Freunden". Einer zufolge scheint man davon aber nicht mehr viel zu spüren.

Das Portal befragte 12.500 Expatriates, also Personen, die für ihre Firmen im Ausland arbeiten, wie freundlich sie jeweils in ihrer neuen Heimat aufgenommen worden sind.

Internationale Umfrage: München ist die unfreundlichste Stadt der Welt

Das Ergebnis dürften die Stadt München sicherlich nicht freuen, denn die Landeshauptstadt schneidet bei diesem Ranking alles andere als gut ab, besser gesagt hundsmiserabel. München winkt vom 53. und damit allerletzten Platz und darf sich den unrühmlichen Titel "Unfreundlichste Stadt der Welt" ans Revers heften.

Für die Stadt, die durch das Oktoberfest und den FC Bayern weltweit bekannt ist und jedes Jahr abertausende Touristen aus allen Herren Länder begrüßen darf, sicherlich eine saftige Ohrfeige.

Gleich in mehreren Kategorien schnitt München bei der Umfrage mehr als schlecht ab. So landete man beim allgemeinen Willkommensgefühl auf Platz 52 und die berühmte bayrische Grantigkeit führte zu Platz 53 in der Kategorie Freundlichkeit.

Warum wird München so negativ gesehen?

Doch woran liegt es, dass München so negativ gesehen wird? 41 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen schwerfällt, sich in München kulturell anzupassen, global gesehen liegt dieser Wert bei 21 Prozent. Die Community bemängelt die fehlende Gastfreundschaft der bayrischen Landeshauptstadt. 65 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass es sehr schwer sei, in München neue Freundschaften zu schließen (weltweiter Wert liegt hier bei 41 Prozent). Und nur 37 Prozent der in München lebenden Befragten gaben an, mit ihrem Sozialleben zufrieden zu sein (im Vergleich zu 52 Prozent im weltweiten Durchschnitt).

Ein befragtes Community-Mitglied bringt es auf den Punkt: "Es ist schwierig, irgendeinen sozialen Kontakt mit Einheimischen herzustellen."

Generell scheint Deutschland bei den Befragten nicht sehr viel Sympathiepunkte gesammelt zu haben, den in der Umfrage folgen Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main auf den Plätzen 52, 51 und 50. Mit Köln auf Platz 48 ist sogar noch eine fünfte deutsche Metropole in den Top Ten der unfreundlichsten Städte der Welt vertreten.

Diese Stadt ist die freundlichste der Welt

Will man seitens der Stadt München etwas gegen diesen zweifelhaften Ruhm unternehmen, sollte man vielleicht mal einen Blick auf die spanische Stadt Malaga werfen. Die landete bei der Umfrage auf Platz 1. 80 Prozent der dort lebenden Ausländer fühlen sich in Südspanien willkommen.

Oder man nimmt das Ergebnis mit Humor und geht mit dem schlechten Ruf offen und ehrlich um. Frei nach dem berühmten bayrischen Motto "Wer ko, der ko". Es wäre eine tolle Werbung, wenn man sagt, kommen Sie nach München, die unfreundlichste Stadt der Welt. Genießen Sie unsere herzliche Grantigkeit", so der britische Professor Anthony Rowley, der seit Jahrzehnten Bayerns Sprache und Kultur erforscht, zum ARD-Magazin "Brisant"