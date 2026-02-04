Unfall mitten in München: Pkw prallt gegen Tram – drei Personen im Krankenhaus

In der Maxvorstadt stößt am Dienstagmorgen ein Pkw mit einer Tram zusammen, mehrere Personen werden dabei verletzt.

In München ist erneut ein Pkw mit einer Tram kollidiert. (Symbolbild)

Erneut kam es in München zu einem Unfall zwischen einer Tram und einem Pkw. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr, ein 45-jähriger Österreicher ohne Wohnsitz in Deutschland mit seinem Seat auf der Barer Straße stadteinwärts unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine Tram die Barer Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung mit der Gabelsbergerstraße wollte der 45-Jährige links in diese einbiegen, dabei kollidierte er mit der Tram.

Drei Verletzte bei Kollision von Pkw und Tram

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der 45-Jährige sowie seine beiden Beifahrer (44 und 47) verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Trio zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin der Trambahn und deren Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Immer wieder Zusammenstöße mit Trams in München

Erst Ende Januar kam es am Sendlinger-Tor-Platz zu einer Kollision einer Tram mit einem Pkw. Dabei wurde der 18-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei der AZ mitteilte, haben die Beamten vor Ort bei dem Autofahrer "drogentypische Symptome" festgestellt.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Altstadtring und der Lindwurmstraße.