Am Sendlinger-Tor-Platz stoßen eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Polizei und Feuerwehr äußern sich zu den Details des Unfalls.

Zeugen hatten eine Kollision zwischen einem Opel Astra und einer Trambahn im Kreuzungsbereich des Sendlinger-Tor-Platzes beobachtet und sofort den Notruf gewählt.

Update, 27. Januar, 12.11 Uhr: "Nach der ersten Lageeinschätzung waren glücklicherweise keine schwereren Verletzungen bei den Beteiligten festzustellen", teilte die Münchner Feuerwehr am Dienstag mit: "Die beiden Personen, die die Fahrzeuge geführt hatten, waren leicht verletzt." Sie mussten demnach nicht ins Krankenhaus.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Tram-Unfall

Über eine Stunde lang sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Altstadtring und der Lindwurmstraße gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

"Die anfahrenden Einsatzkräfte mussten zuerst die viel befahrenen Verkehrswege zu der Unfallstelle sichern, da hier vorerst kein Durchkommen mehr war", so die Feuerwehr.

Zeugen hatten die Kollision zwischen einem Opel Astra und einer Trambahn im Kreuzungsbereich des Sendlinger-Tor-Platzes beobachtet und sofort den Notruf gewählt.

Über eine Stunde kam es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Altstadtring und der Lindwurmstraße. © Berufsfeuerwehr München

Update, 27. Januar, 10.07 Uhr: "Die Beamten vor Ort haben bei dem Fahrer des Opels drogentypische Symptome festgestellt", hat eine Sprecherin der Münchner Polizei der AZ auf Anfrage mitgeteilt. Das Ergebnis des entsprechenden Tests stehe noch aus, sagte sie weiter.

Auto und Tram kollidieren: Unfallfahrer zeigt "drogentypische Symptome"

Zum genauen Unfallhergang liegen keine Details vor, offenbar habe aber der 18-jährige Autofahrer die Straßenbahn übersehen und sei in sie hineingefahren. Die Kreuzung am Sendlinger Tor war zeitweilig für den Verkehr gesperrt.

Erstmeldung, 26. Januar: Beim Zusammenstoß einer Tram und einem Pkw am Sendlinger-Tor-Platz ist am Montag gegen 15.10 Uhr eine Person verletzt worden. Die Polizei rät, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Polizei ist der 18 Jahre alte Autofahrer nur leicht verletzt. Die Unfallursache ist demnach noch unklar. Die Fahrzeuge seien entfernt worden, der Verkehr fließe wieder.