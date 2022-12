Unfall am Stachus: Betrunkener torkelt gegen einfahrende S-Bahn

Am Montagmorgen hatte ein Mann am S-Bahn-Halt Stachus unfassbares Glück. Der offensichtlich Betrunkene taumelte gegen die einfahrende Bahn und geriet zwischen Bahnsteig und Wagon – dabei wurde er nur leicht verletzt.

In der S-Bahn-Station Stachus geriet ein Mann zwischen Zug und Bahnsteig. (Symbolbild)

München - Für einen 51-Jährigen waren am Montagmorgen wohl mehrere Schutzengel im Einsatz. Wie die Bundespolizei mitteilt, geriet der stark alkoholisierte Mann bei einem Sturz am Stachus zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante.

Betrunkener will sich an einfahrender S-Bahn abstützen

Gegen 9.30 Uhr torkelte der Wohnsitzlose am Bahnsteig entlang und wollte sich offenbar an einer einfahrenden S-Bahn abstützen. Dabei stürzte er und kam mit seinem Fuß zwischen Gleis und Wagon. Der 51-Jährige rutschte bis zur Hüfte in den Spalt und blieb darin stecken.

Glücklicherweise war das Bremsmanöver der S-Bahn fast beendet und der Zug kam schnell zum Stehen. Passanten eilten zur Hilfe und befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert, die er aber noch am selben Tag wieder verlassen konnte.

Unfall am Stachus: Bahnmitarbeiter erleidet Schock

Bei dem Unfall zog sich der 51-Jährige eine Oberarmfraktur zu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Ein Mitarbeiter der Bahnsteigaufsicht erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste den Dienst abbrechen.