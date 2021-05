Zwei Schwerverletzte nach Videodreh: Absturz aus sechs Metern Höhe

Für zwei junge Männer aus Bad Tölz und Gaißach endete eine Partyidee am Samstag auf der Intensivstation.

Bad Tölz - Am Samstag (15.05.2021) feierten mehrere junge Leute in einer Wohnung in Bad Tölz - und zwar laut "Spurenlage" mit reichlich Alkohol, wie diePolizei am Sonntag meldet.

Gegen 20.45 Uhr kamen der 22-jährige Wohnungsinhaber und sein gleichaltriger Freund aus Gaißach auf die Idee, auf dem Dach des Gebäudes ein Rap-Video zu drehen.

Rap-Video auf dem Hausdach - Männer stürzen ab

Die beiden jungen Männer kletterten aus dem Fenster und über ein Vordach, um auf das Dach des Hauptgebäudes zu gelangen.

Beide rutschten auf den regennassen Dachplatten ab und stürzen aus etwa sechs Metern Höhe ab. Der Gaißacher wurde mit einer Schädelverletzung und einem Bruch in die Asklepiosklinik gebracht. Der Tölzer zog sich schwerste Schädelverletzungen zu und wird im Unfallkrankenhaus Murnau behandelt.