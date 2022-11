Zeugen gesucht: Schlägerei unter Jugendlichen Am Hart

In einer Grünanlage sollen Jugendgruppen aneinander geraten sein.

Am Hart - Mehrere Jugendliche sind in einer Grünanlage bei der Troppauer Straße am Samstagabend offenbar aufeinander losgegangen. Das meldet die Polizei am Sonntag und berichtet von mitgeführten Messern sowie "Knallgeräuschen", über die die Erstmelder berichtet hätten.

Es bleibt allerdings bei den Augenzeugenberichten, denn die Einsatzkräfte trafen vor Ort nur noch einen einzigen Jugendlichen an, einen 15-jährigen Münchner mit Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verletzter (15) – Rest verschwunden

Nach ersten Ermittlungen war ein Streit unter Jugendgruppen ab etwa fünf Uhr nachmittags unter anderem mit Schüssen aus einer Schreckschusspistole ausgetragen worden – woraufhin die Beteiligten davongelaufen seien. Der 15-Jährige sei währenddessen niedergerissen, getreten und geschlagen worden, woher wohl seine Verletzung rühre, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei ermittelt und führt vor Ort Anwohnerbefragungen durch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 bei oder jeder Polizeidienststelle zu melden.