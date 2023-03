Wolfratshausen: Bewerber mit zwei Promille im Auto unterwegs

Nach dem gescheiterten Vorstellungsgespräch spürt eine Streife den Mann am Steuer eines parkenden VW auf.

Der Atemalkoholtest zeigte bei dem 51-jährigen Münchner einen Wert von über zwei Promille an. (Symbolbild)

Wolfratshausen - Ein irritierter Arbeitgeber aus Wolfratshausen hat die Polizei über einen etwas anderen Fall von Trunkenheit am Steuer in Kenntnis gesetzt.

Vorstellungsgespräch in Wolfratshausen: Bewerber ist betrunken

Wie die Polizei berichtet, meldete sich der Mann am Mittwochnachmittag und teilte den Beamten mit, er habe soeben einen Bewerber der Firma verwiesen. Der Mann sei betrunken zum Vorstellungsgespräch erschienen und nach seinem Rauswurf in ein Auto gestiegen, um wegzufahren.

Die eingesetzte Streife traf den 51-Jährigen am Hans-Urmiller-Ring an: Er saß am Steuer eines parkenden VWs mit Münchner Zulassung.

Über zwei Promille: Betrunkener Bewerber am Steuer

"Auf Anfrage verneinte er, bereits in diesem Zustand zum Gespräch gefahren zu sein, allerdings strafte die Auswertung einer am Ort befindlichen Kamera den Mann Lügen", berichtete die Polizei.

Der anschließende Atemalkoholtest ergab denn auch einen Wert von über zwei Promille – eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, zudem erhielt er ein Hausverbot vom Firmenleiter.