Wolfratshausen: Betrunkener liegt neben S-Bahngleisen

Ein zunächst als "leblose Person" gemeldeter Mann aus Icking hat zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim war bei der Suche beteiligt.

Erst im weiteren Verlauf der Streckenabsuche wurde der Mann in der Nähe der Gleise entdeckt. (Symbolbild)

Wolfratshausen - Ein betrunkener Mann aus Icking im Landkreis Wolfratshausen hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst – auch ein Hubschrauber war involviert.

"Leblose Person" neben den Gleisen gemeldet

Gegen 3.20 Uhr hatte ein S-Bahn-Triebfahrzeugführer auf der Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen "eine leblose Person" neben den Gleisen wahrgenommen und sofort gemeldet.

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, standen die alarmierten Sicherheits- und Rettungskräfte zunächst vor einem Rätsel: Denn vor Ort war niemand aufzufinden.

Betrunkener neben Bahngleisen unterwegs

Erst im weiteren Verlauf der Streckenabsuche – auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim war hier im Einsatz – entdeckten Beamte der Landespolizei in der Nähe der Gleise einen Mann, auf den die Beschreibung des "Leblosen" passte.

Der 36-jährige aus Icking erfreute sich bester Gesundheit, war jedoch sichtlich betrunken. Auf sein Verhalten angesprochen erklärte er, "es sei gut möglich, dass er ab und zu eine Pause eingelegt habe".

Beamte der Bundespolizei brachten den Mann nach Hause. Ob möglicherweise Voraussetzungen vorliegen, die eine Einsatz-Kostenerstattung nach sich ziehen könnten, wird noch geprüft. Die notwendigen Gleissperrungen verursachten aufgrund der Uhrzeit keine Verspätungen.

Ostbahnhof: Mann auf S-Bahndach gesehen

Zuvor schon hatte die Bundespolizei mit Personen im Gleis zu tun gehabt: Dabei kam es am Rangierbahnhof Nord zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Am frühen Montagmorgen wurde dann ein Mann gemeldet, der am Ostbahnhof auf dem Dach einer S-Bahn gesehen worden war.