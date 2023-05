Brand in Mehrfamilienhaus: Mehrere Verletzte, hoher Sachschaden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Tulbeckstraße müssen mehrere Personen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Die Feuerwehr am Einsatzort in der Tulbeckstraße.

Schwanthalerhöhe - Am Sonntagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Tulbeckstraße gebrannt, fünf Personen wurden dabei verletzt. Gegen 16.20 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Feuerwehr ein – die Anrufer teilten mit, dass es im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses brennen würde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort standen bereits mehrere Personen an den Fenstern in den oberen Stockwerken. Die Feuerwehr startete sofort mit den Löschmaßnahmen, ein Trupp ging ins verrauchte Treppenhaus, um die Personen im Inneren des Hauses zu retten. Einem Mädchen auf der Rückseite des Gebäudes wurde der Fluchtweg abgeschnitten, auch sie wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Nach Brand: Drei Personen kommen ins Krankenhaus

Rettungsdienst und Notarzt untersuchten insgesamt fünf Personen, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Zwei von ihnen konnten vor Ort bleiben, die übrigen drei kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nachdem der Brand gelöscht war, mussten noch mehrere Räume im Haus vom Rauch befreit werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Sachschaden bewegt sich laut Feuerwehr im sechsstelligen Bereich.