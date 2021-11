Wo ist Morgan Drake (34)? US-Amerikanerin seit Halloween in Aschheim vermisst

Morgan Drake (34) wird seit dem 31. Oktober in Aschheim vermisst. Nachdem sich ihre Freundin bereits an die Öffentlichkeit gewandt hatte, fahndet nun auch die Polizei nach der US-Amerikanerin.

Aschheim/München - Seit Halloween fehlt von ihr jede Spur: Die 34-jährige US-Amerikanerin Morgan Drake, die in Aschheim im Landkreis München wohnt, ist verschwunden. Zuerst hatte ihre Freundin Elizabeth Kefal bei Facebook einen Suchaufruf gestartet. Weil sie auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, fahndet nun auch die Polizei öffentlich nach der Frau.

Emotionaler Aufruf bei Facebook

Am 2. November, also zwei Tage nach dem Verschwinden von Morgan Drake, startete Kefal einen emotionalen Aufruf via Facebook.

Ihre "beste Freundin" Morgan Elizabeth Drake werde seit Sonntag vermisst, schrieb sie auf der Social-Media-Plattform: "Sie hat mein Haus um 12.32 Uhr verlassen, um einen Spaziergang zu machen und ist nicht zurückgekehrt."

Morgan Drake sei zur Zeit in einem mental schlechten Zustand, schreibt ihre Freundin, bei der sie am Sonntag zu Besuch war. Ihr Vater sei kürzlich verstorben und sie habe sich von ihrem Freund getrennt.

Rund eine Woche später, am 10. November, berichtet auch die Polizei München erstmals von dem Vermisstenfall. Nach der Vermisstenanzeige durch die Freundin der Verschwundenen starteten die Beamten umfangreiche Suchmaßnahmen.

Suche nach Morgan Drake bislang erfolglos

Dabei waren unter anderem ein Polizeihubschrauber, die Diensthundestaffel und die Reiterstaffel sowie geschlossene Einheiten zu Absuchen eingesetzt. Die seitdem täglich durchgeführten Suchmaßnahmen durch die Polizei blieben bislang aber ohne Erfolg.

So beschreibt die Polizei die Gesuchte: 173 cm groß, 55 kg, schlank, lange blonde Haare; trug eine hellbeige, knielange Daunenjacke mit Kapuze, Bluejeans und weiße Sneaker.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Aschheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.