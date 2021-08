Wasserleiche aus Isar gezogen: Ist es der vermisste 14-Jährige?

Die Wasserwacht Erding hat am Freitag bei Finsing eine Leiche aus dem Mittleren Isarkanal geborgen. Handelt es sich um den seit über einer Woche vermissten 14-Jährigen?

Die Feuerwehr zog die Leiche an Land.

Erding - Großalarm am Mittleren Isar-Kanal bei Finsing: Gegen 11 Uhr wurde dort eine leblose Person im Wasser treibend entdeckt. Die Wasserwacht Erding rückte aus, zusammen mit der Feuerwehr wurde die Person an Land gebracht.

Laut Einsatzkräften lag die Person bereits länger im Wasser. Ob es sich um den seit über einer Woche vermissten 14-Jährigen aus München handelt, ist laut Polizei noch nicht klar.

Junge aus München seit Tagen vermisst

Der Junge war mit Freunden in Thalkirchen beim Fußballspielen einem Ball hinterhergesprungen, der in die Isar gefallen war. Er geriet wegen des Hochwassers in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben.

Trotz groß angelegter Suche konnte er nicht gefunden werden. Nach zwei Tagen stellte die Polizei die Suche damals ein.