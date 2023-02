Versuchter Mord in Unterschleißheim: Mann geht mit Messer auf 49-Jährigen los

In einem Arbeiterwohnheim ist am Samstag ein Streit eskaliert. Durch das Eingreifen Aussenstehender konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der Angreifer sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild)

Unterschleißheim - Am Samstagmorgen ist es in einem Arbeiterwohnheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei hat einer der beiden den anderen mit einem Messer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Mann bei dem Vorfall zu Besuch in einem anderen Zimmer des Wohnheims. Dort wurde er unvermittelt und aus bislang unbekannten Gründen von einem ebenfalls anwesenden 52-Jährigen angegangen und von ihm mit einem Messer im Gesicht und an der Brust verletzt. Die weiteren im Zimmer befindlichen Personen griffen sofort ein und konnten so ein weiteres Zustechen des Angreifers verhindern. Er wurde entwaffnet und verließ daraufhin das Zimmer.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Die verständigten Polizeibeamten konnten den 52-Jährigen noch vor Ort widerstandslos festnehmen. Der 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.