Polizei sucht Zeugen: Schüsse auf Katzen in Mammendorf

Zu ähnlichen Vorfällen sei es bereits im Juli 2017 sowie in den Jahren 2010 und 2015 gekommen, teilt die Polizei Fürstenfeldbruck mit. Sie nimmt nun die Ermittlungen wieder auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mammendorf - Ist da ein Serientäter am Werk? Nachdem in Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) erneut Katzen beschossen worden sind, nimmt die Polizei wieder die Ermittlungen auf.

Am vergangenen Montag (20. Februar) fand die Besitzerin eines Katers gegen 7.30 Uhr ihr Haustier verletzt vor. "Offensichtlich hatte zuvor eine Unbekannte oder ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 5.30 und 7.30 Uhr das Tier mit einer Luftdruckwaffe beschossen", teilte die Polizei Fürstenfeldbruck mit.

Die Besitzerin habe ihren Kater ins Freie gelassen und bei dessen Rückkehr dann ein Projektil – sogenannte "Diabolo" – entdeckt, das noch in dem Tier steckte. Das Projektil musste mittels einer Operation entfernt werden.

Kater mit Luftdruckwaffe beschossen – Tier muss eingeschläfert werden

Bereits am 26. Januar hatte eine andere Frau ihren Kater verletzt aufgefunden. Das Tier war ebenfalls mit zwei "Diabolo"-Projektilen angeschossen worden und musste dann im Rahmen der tierärztlichen Untersuchung eingeschläfert werden.

Zu ähnlichen Vorfällen sei es in Mammendorf bereits im Juli 2017 sowie in den Jahren 2010 und 2015 gekommen, so die Polizei weiter. Auch in diesen Fällen wurden Katzen oder Kater mittels einer Luftdruckwaffe beschossen. Die Ermittlungen blieben damals ohne Erfolg.

Mit Blick auf die aktuellen Fälle ermittelt die Polizei nun aufgrund eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz erneut und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf: Wer hat am 20. Februar oder am 26. Januar im östlichen bzw. nordöstlichen Bereich des Hans-Winkler-Platzes in Mammendorf etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck (08141/6120).