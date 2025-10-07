Verkauf Strafjustizzentrum: "Großer Fehler"
Die Landtags-Grünen halten die Pläne der Staatsregierung für einen großen Fehler.
In einem Dringlichkeitsantrag fordern sie heute im Plenum: „Die Staatsregierung muss den Verkauf des alten Strafjustizzentrums sofort stoppen!“.
In Zeiten explodierender Mieten soll ein zentrales Staatsgrundstück "verscherbelt" werden
Christian Hierneis, von den Grünen im Landtag, argumentiert: „Wer in Zeiten explodierender Mieten ein zentrales Staatsgrundstück an Investoren verscherbelt, hat den Ernst der Wohnungsnot nicht verstanden.“
Weiter mahnt der Landtagsabgeordnete: „Dieses Areal gehört in die öffentliche Hand – und in die Zukunft Münchens, nicht in die Taschen von Anlegern.“
Die aktuelle Forderung: Die Regierung solle sämtliche Optionen prüfen, wie das Grundstück in staatlicher und kommunaler Hand verbleiben kann.
https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/bis-zu-450-wohnungen-in-der-nachbarschaft-zu-google-und-apple-art-1085116
Die Grünen kämpfen dafür, dass an der Nymphenburger Straße bezahlbarer Wohnraum entsteht.
