Vaterstetten: Zerstückelte Katze auf Spielplatz gefunden – Polizei schnappt Serien-Tierquäler

Der Tatverdächtige soll drei Katzen getötet haben. Nach dem dritten toten Tier kam die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur.

Vaterstetten - Im Juni hat ein Fall in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) nicht nur bei Tierfreunden für Entsetzen gesorgt: Eine Mutter und ihre Tochter fanden auf einem Spielplatz eine zerstückelte Katze – Teile waren auf dem Spielplatz verteilt, der abgetrennte Kopf lag auf der Schaukel.

Längere Zeit tappte die Polizei im Dunkeln, doch nun hat sie einen Tatverdächtigen festgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Tatverdächtiger soll zwei weitere Katzen getötet haben

Auf die Spur kam sie dem Tierquäler demnach, weil er zwei weitere Katzen getötet haben soll: Am 1. September fand ein Jäger eine tote Katze mit einer offenen Halswunde in einem Waldstück. "Es war nicht auszuschließen, dass diese Katze nach Kampf mit einem anderen Tier verendete", so die Polizei in der Mitteilung.

Am 21. Oktober fand eine Frau aus Baldham eine weitere tote Katze. Nach dieser Tat konnte nach umfangreichen Ermittlungen und Befragungen von Anwohnern ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Er komme für alle drei Taten als Täter in Betracht. Laut " " stammt der Mann aus dem Landkreis Ebersberg und wird derzeit stationär behandelt. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.