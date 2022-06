Entsetzen in Vaterstetten: Unbekannter Tierquäler zerstückelt Katze und verteilt sie auf Spielplatz

Eine Mutter und ihre Tochter finden den Kopf des Haustiers auf einer Kinderschaukel.

Vaterstetten - Die Tierfreunde in Vaterstetten und Umgebung sind entsetzt. Ein Unbekannter hat eine Katze zerstückelt und die Körperteile dann auf dem Spielplatz an der Verdistraße verteilt.

Eine Mutter und ihre Tochter haben das tote Tier am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr gefunden und die Polizei verständigt. Der abgetrennte Kopf der Katze war auf einer Kinderschaukel platziert. Einige andere abgetrennte Körperteile lagen auf dem Spielplatz im Gras verteilt. Drei Pfoten und der Schwanz der Katze waren nicht dabei. Ob der Täter sie mitgenommen hat, oder ob Wildtiere sie verschleppt haben, ist unklar.

Katze brutal zugerichtet: Selbst erfahrene Polizisten sind schockiert

Der Kopf wurde dem Tier offenbar eingeschlagen und dann mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, abgetrennt. Ein Anblick, der selbst erfahrene Polizisten schockiert. Erster Polizeihauptkommissar Manfred Winter, stellvertretender Chef der Polizei in Poing, zur AZ: "Ich bin seit 30 Jahren hier Polizist, aber so einen Fall habe ich bisher noch nicht erlebt."

Tierquälerei in Vaterstetten: Weitere Fälle befürchtet

Die Brutalität der Tat ist schrecklich, noch mehr verstört aber die Art und Weise, wie sie inszeniert wurde: Die abgetrennten Körperteile der Katze wurden ganz bewusst am Spielplatz platziert und zur Schau gestellt. "Es ist unwahrscheinlich, dass es ein Ersttäter war und er wird es damit auch nicht belassen", befürchtet AZ-Leserin Barbara M.

Die Polizei in Poing ermittelt inzwischen gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. "Wir hoffen, dass wir den Verantwortlichen finden, sagte Manfred Winter zur AZ. Bisher gebe es aber keinen Hinweis oder gar eine heiße Spur zum Täter.

Tierschutzverein und PETA setzen je 1.000 Euro Belohnung aus

Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Spielplatzes am Samstag gesehen hat, kann sich telefonisch melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Poing unter der Telefonnummer 08121 9917-0 entgegen. Der Tierschutzverein im Landkreis Ebersberg und PETA haben je eine Belohnung über 1.000 Euro ausgesetzt.

Wurde die Katze bei lebendigem Leibe zerstückelt?

Im Internet verbreitete sich der Fund der zerstückelten Katze auf dem Spielplatz am vergangenen Wochenende wie ein Lauffeuer. Es wird spekuliert, dass das Tier sogar bei lebendigem Leibe zerstückelt worden sein könnte. Dafür gibt es laut Polizei derzeit allerdings keinerlei stichhaltige Beweise.

Viele in Vaterstetten und Umgebung haben jetzt Angst um ihre Haustiere. Die Besitzerin der Katze lebt ganz in der Nähe des Spielplatzes, sie hatte ihre Katze offenbar ein paar Stunden zuvor noch herumlaufen gesehen.