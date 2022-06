14 Kilo in zwei Paketen: Zoll am Münchner Flughafen findet Marihuana aus Thailand

Das Marihuana sollte von München aus an Privatpersonen in Großbritannien weiterverteilt werden, so das Hauptzollamt München. Bereits Anfang Juni wurden die Drogen gefunden.

27. Juni 2022 - 09:07 Uhr | AZ

In zwei Paketen haben Zöllner am Flughafen München 14 Kilo Marihuana gefunden. © Hauptzollamt München