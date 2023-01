Vaterstetten: Telefonbetrüger erbeuten mehr als 130.000 Euro

Eine Frau hat sich als Tochter einer 69-jährigen Vaterstetterin ausgegeben und sie unter Druck gesetzt. Zur Bargeld-Übergabe fuhr das Ehepaar nach München.

Vaterstetten - Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, hatte eine Unbekannte am Dienstag eine 69-Jährige in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) angerufen und sich als deren Tochter ausgegeben. Sie gab vor, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und das Geld zu benötigen, um einer Haftstrafe zu entgehen.

Vaterstetten: Ehepaar gibt 130.000 Euro in bar an Betrüger

Kurze Zeit später erhielt demnach die Seniorin einen zweiten Anruf einer angeblichen Angestellten eines Richters, die eine Kaution in Höhe von 185.000 Euro forderte.

Das Ehepaar fuhr nach Angaben der Polizeisprecherin zu einem vereinbarten Treffpunkt in München, ohne das Telefonat zu beenden. Dort übergaben sie Bargeld und Gold an einen männlichen Betrüger.

Erst als der Mann fort war und die Stimme am Telefon mehr Geld forderte, legte die 69-Jährige auf. Kurz darauf erkannte das Ehepaar den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.