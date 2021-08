Utting am Ammersee: Kirche in Vollbrand, Dachstuhl eingestürzt

In Utting am Ammersee ist eine Kirche in Vollbrand geraten, der Sachschaden ist enorm. Die Polizei ermittelt.

25. August 2021 - 07:47 Uhr | AZ

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Utting am Ammersee - In der vergangenen Nacht ist es in Utting am Ammersee zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen: Die Christuskirche in der Laibner Straße geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Zeitungsausträger den Brand in der Nacht und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Rund 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren von 3 Uhr bis 5.40 Uhr damit beschäftigt, die brennende Kirche zu löschen. Kirchen-Brand in Utting am Ammersee: Hoher Sachschaden Durch das Feuer ist der Dachstuhl des Gebäudes eingestürzt, das Nebengebäude ist stark beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden nach ersten Schätzungen auf 500.000 bis 750.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.