Unterhaching: Nach Fahrradtour vermisster Mann (59) in Unterföhring entdeckt

Der demente Mann hatte am Montagnachmittag seine Wohneinrichtung in Unterhaching verlassen und war nicht zurückgekommen. Am Mittwoch gab die Polizei Entwarnung.

20. Juli 2022 - 16:16 Uhr | AZ

Die Suche nach dem Vermissten blieb zunächst erfolglos, am Mittwoch wurde der Mann dann in Unterföhring gesehen und der Polizei übergeben. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa