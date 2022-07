Oberhaching: Polizei löst illegale Rave-Party im Wald auf

Über 200 Jugendliche feiern unangemeldet in einem Waldstück. Die Polizei löst die Party auf - der Veranstalter wird angezeigt.

Über zehn Streifenwägen mussten am Freitag zu einer illegalen Party in Oberhaching ausrücken. (Symbolbild)

Oberhaching - Er war nur ein Freund der Hausbesitzer – und wohnte zeitweise im Gebäude, weil er auf den Hund aufpasste.

Als er am Freitag jedoch Geräusche hörte, machte er sich auf die Suche nach der Ursache – und stand plötzlich einem Einbrecher gegenüber. Der floh, die Polizei suchte vergeblich per Helikopter nach dem Mann.

Viele Jugendliche verunsichern Anwohner

Ganz umsonst war der Hubschrauber aber nicht unterwegs. Denn zur gleichen Zeit verständigten Anwohner in Oberhaching den Notruf. In der ruhigen Gegend seien auf einmal viele Hundert Leute unterwegs, alle in Schwarz gekleidet. Der Helikopter flog also über die beschriebene Stelle und entdeckte eine Versammlung im Wald.

Polizei beendet Party und zeigt Verantwortlichen an

Nachdem Beamte ausgerückt waren, klärte sich, dass es sich bei der Versammlung um eine "Rave-Party" handelte, die am sogenannten "Hexentanzplatz", einem stillgelegten Steinbruch, stattgefunden hatte. Da die Versammlung nicht angemeldet worden war, wurde sie beendet und der 18-jährige Veranstalter angezeigt.

Einen Tag darauf, am Samstag gegen 0.50 Uhr, versuchten Einbrecher in Pasing, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, wurden jedoch von einem Nachbarn überrascht. Die Täter waren beide männlich, trugen hellgraue Hoodies, einer hatte grüne Streifen am Arm. Hinweise unter: 089 29100