Unterhaching: Frau zeigt ihren Partner nach jahrelangen Vergewaltigungen an – U-Haft

Nach Jahren des Leids hat eine misshandelte Frau ihren Lebensgefährten angezeigt. Er wurde noch am selben Abend festgenommen.

Unterhaching - Das jahrelange Leiden einer 55-Jährigen hat am Donnerstag ein – mindestens vorläufiges – Ende gefunden, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Die Frau aus dem Landkreis München hatte nach offenbar jahrelangem seelischen und körperlichen Missbrauch durch ihren Lebensgefährten die Kraft gefunden, ihn für seine mutmaßlichen Vergehen anzuzeigen.

Sie wandte sich gegen 20 Uhr an die Polizeiwache in Unterhaching. Der aktuelle Anlass war eine erneute Vergewaltigung am Wochenende zuvor: Ihr Partner hatte ihr Sonntagnacht (19.02.) Schlafmittel verabreicht und sich sexuell an ihr vergangen. Die Polizei spricht von einer "Vielzahl" vorangegangener vergleichbarer Vorfälle in den letzten Jahren.

Polizisten sichern Speichermedien und Betäubungsmittel

Der 61-jährige Chemiker wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Die Polizisten durchsuchten seine Wohnung nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, die möglicherweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sowie nach Speichermedien. Das Paar lebte nicht zusammen, beide hatten getrennte Wohnungen.

Nach Angaben der Polizei bestand der akute Verdacht, dass der Mann die Vergehen an seiner Lebensgefährtin, die als Managerin arbeitet, in Fotos und Videos dokumentiert haben soll – weswegen unter anderem sein Computer sichergestellt wurde. Auch Schlafmittel fanden die Beamten.

Die 55-Jährige wurde ärztlich versorgt und untersucht. Ihr Partner wurde wegen Vergewaltigung, gefährlichen Körperverletzungen und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt und in die JVA Stadelheim gebracht. Gegen den 61-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Kostenlose und anonyme Hilfe bei häuslicher und sexueller Gewalt finden Betroffene auch bei der , Telefon: 089 76 37 37, beim für Frauen, Telefon: 0800 0 116 016, oder beim Telefon: 116 006.