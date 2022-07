Unterhaching: 59-Jähriger nach Fahrradtour vermisst

Am Montagnachmittag hat ein dementer 59-jähriger Mann seine Wohneinrichtung in Unterhaching verlassen, bisher kam er nicht zurück. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Unterhaching - Trotz "intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen" wird ein 59-jähriger Mann aus Unterhaching nach wie vor vermisst. Es kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass er orientierungslos ist und Hilfe benötigt.

Wie die Polizei mitteilt, verließ er am vergangen Montagnachmittag (18. Juli) die Einrichtung für demenzkranke Menschen in Unterhaching, um eine Fahrradtour zu machen. Normalerweise sei er immer gegen 20 Uhr wieder zurückgekehrt, nicht aber an besagtem Montag.

Beim Fahrradfahren die Orientierung verloren

Es sei anzunehmen, "dass der Vermisste beim Fahrradfahren die Orientierung verloren hat und sich inzwischen womöglich auch aufgrund der heißen Temperaturen in hilfloser Lage befindet".

Die Polizei bittet darum um Hilfe aus der Bevölkerung. Der vermisste Mann wird so beschrieben:

172 cm groß

schlanke Statur, Bauchansatz

kurze Haare

aktuelle Kleidung/Gegenstände nicht bekannt

.

Wer mögliche Hinweise hat, wird gebeten, das Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.