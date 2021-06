Unterföhring: Pkw kollidiert mit Zivilstreife  drei Verletzte

In der Feringastraße sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, eins davon war ein ziviles Polizeiauto. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

In Unterföhring ist ein 63-Jähriger mit seinem Pkw mit einer Zivilstreife kollidiert. (Symbolbild)

Unterföhring – Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, hat sich in der Feringastraße ein Autounfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 63-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Nissan auf dem ersten Streifen unterwegs, auf dem zweiten Streifen fuhr eine Zivilstreife mit zwei Beamten.

Beim Spurwechsel Zivilstreife übersehen

Der 37-jährige Zivilbeamte wollte gerade mit seinem BMW am Wagen des 63-Jährigen vorbeifahren, als dieser auf die Spur nach links wechselte, um in eine gegenüberliegende Einmündung zu fahren. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Während der Wagen des 63-Jährigen durch die Kollision nach rechts auf den angrenzenden Gehweg gedrängt wurde, kam der zivile Streifenwagen nach etwa 30 Metern auf dem ersten Fahrstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall wurden der 63-Jährige und die beiden Zivilbeamten leicht verletzt. Der Nissan-Fahrer musste vor Ort nicht medizinisch behandelt werden, die beiden Polizeibeamten wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa. 25.000 Euro beziffert. Die Feringastraße war während der Unfallaufnahme in südöstlicher Richtung gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun die Unfallursache.