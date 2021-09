Unfallfahrer betrunken: Therapeutin (30) stirbt bei Frontalcrash in München

Am Samstagabend ist es kurz nach Lochhausen zu einem tödlichen Unfall gekommen, eine 30-Jährige starb. Die Polizei ermittelt.

Lochhausen - Die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall am Samstagabend war so gewaltig, dass die beiden Autos 50 Meter weit in eine Wiese neben der Kreuzung von Lochhausener Straße und Krähenweg geschleudert wurden.

Der Renault Twingo einer 30 Jahre alten Therapeutin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde über einen Abhang geschleudert, überschlug sich dabei und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen.

Die Fahrerin wurde in dem Wrack eingeklemmt. Ein zufällig vorbeikommender Notarzt kümmerte sich um die verletzte Frau. Sie starb noch im Auto. Die Feuerwehr musste die 30-Jährige mit einem Rettungsspreizer aus dem zerstörten Kleinwagen befreien.

Unfallgegner wohl unter Alkoholeinfluss

Der Unfallfahrer, ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, in einem VW Golf wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Münchner Klinik geflogen.

Laut Polizei roch der 41-Jährige nach Alkohol, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Polizei hat den Führerschein des Mannes sichergestellt.