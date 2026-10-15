Ein Pkw kollidiert am Mittwochabend auf der A8 mit einem Lkw und überschlägt sich, ein längerer Stau bildet sich. Eine Stunde später fährt ein Münchner mit seinem Pkw in dieses Stauende.

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch auf der A8 nahe München gleich mehrmals im Einsatz gewesen. Am Vormittag fuhr ein Lkw kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd einem anderen Lkw hintendrauf. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein kilometerlanger Stau war die Folge.

Den gab es dann auch am Abend auf der anderen Seite von München. Polizeiangaben zufolge war gegen 21.45 Uhr ein Pkw mit einer vierköpfigen Familie aus dem Raum Heilbronn auf der A8 in Richtung München unterwegs.

Pkw mit Familie an Bord kollidiert mit Lkw und überschlägt sich

Zwischen der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Autobahndreieck München-Eschenried wollte der Fahrer mit seinem Pkw auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er jedoch einen Lkw, der auf dieser Spur unterwegs war, und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf demDach liegen. Trotz der erheblichen Beschädigungen, die beim Auto durch den Unfall entstanden, blieben die vier Insassen des Wagens weitestgehend unverletzt. Zur Sicherheit wurde die Familie zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen, an der einige Asphaltschäden entstanden. Bis zur kompletten Räumung der Unfallstelle konnte der Verkehr Richtung München über einen Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich in der Folge ein Stau.

Münchner fährt mit Pkw ins Stauende

Etwa eine Stunde später, gegen 22.45 Uhr, kam es am Stauende kurz vor der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck zu einem weiteren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 64-Jähriger aus München das Stauende und fuhr auf die vor ihm zum Stehen gekommenen Fahrzeuge auf. Dadurch wurde ein 69-Jähriger aus dem Raum Rosenheim leicht verletzt. Insgesamt kamen bei diesem Unfall drei Fahrzeuge zu Schaden.

Im Zuge der Bergung der Fahrzeuge musste die A8 Richtung München für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Der Stau, der sich schon durch den ersten Unfall bildete, zog sich bis in die Nachtstunden.