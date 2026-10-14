Lkw-Unfall auf der A8: Kilometerlanger Stau bei München
Am Mittwochmorgen hat sich auf der A8 in Richtung München, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz München-Süd, ein Unfall mit zwei Lkws ereignet.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.20 Uhr ein Autotransporter mit Anhänger auf einen anderen Lkw auf. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkws an seinen Beinen eingeklemmt.
Lkw-Fahrer wird im Führerhaus eingeklemmt
Die Feuerwehr befreite den Mann mithilfe eines Rettungsspreizers, einer Rettungsschere und einer Seilwinde aus seiner misslichen Lage.
Durch den Aufprall wurde ein wohl nicht ausreichend gesicherter BMW, der sich im Anhänger befand, teilweise aus diesem hinaus auf den hinteren Teil des Autotransporters gedrückt.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten die Fahrstreifen in Richtung München für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem kilometerlangen Rückstau bis nahe der Anschlussstelle Holzkirchen.
Mittlerweile wurde die Sperre aufgehoben.
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