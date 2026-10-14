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Lkw-Unfall auf der A8: Kilometerlanger Stau bei München

Nach einem Lkw-Unfall auf der A8 waren die Fahrbahnen in Richtung München komplett gesperrt. Ein kilometerlanger Rückstau war die Folge.
André Wagner |
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Durch die komplette Sperre der Fahrspuren Richtung München bildete sich ein kilometerlanger Stau.
Durch die komplette Sperre der Fahrspuren Richtung München bildete sich ein kilometerlanger Stau. © Thomas Gaulke

Am Mittwochmorgen hat sich auf der A8 in Richtung München, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz München-Süd, ein Unfall mit zwei Lkws ereignet. 

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.20 Uhr ein Autotransporter mit Anhänger auf einen anderen Lkw auf. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkws an seinen Beinen eingeklemmt.

Lkw-Fahrer wird im Führerhaus eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite den Mann mithilfe eines Rettungsspreizers, einer Rettungsschere und einer Seilwinde aus seiner misslichen Lage.

Dieser Lkw ist auf der A8 von hinten auf einen anderen Lkw aufgefahren.
Dieser Lkw ist auf der A8 von hinten auf einen anderen Lkw aufgefahren. © Thomas Gaulke

Durch den Aufprall wurde ein wohl nicht ausreichend gesicherter BMW, der sich im Anhänger befand, teilweise aus diesem hinaus auf den hinteren Teil des Autotransporters gedrückt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein BMW aus dem Anhänger herausgedrückt.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein BMW aus dem Anhänger herausgedrückt. © Thomas Gaulke

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten die Fahrstreifen in Richtung München für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem kilometerlangen Rückstau bis nahe der Anschlussstelle Holzkirchen.

Mittlerweile wurde die Sperre aufgehoben.

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