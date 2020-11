Unfall mit 560 PS starkem BMW: Mitfahrer wird aus Auto geschleudert - tot

Am Montagabend ist es bei Eching zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Einer der Mitfahrer wurde aus dem PS-Boliden geschleudert, er starb noch am Unfallort.

Eching - Bei einem Verkehrsunfall bei Eching (Lkr. Freising) ist am Montagabend ein 20 Jahre alter Mann aus einem Auto geschleudert worden und gestorben. Der 19-jährige Fahrer und die zwei weiteren 18-jährigen Insassen des Wagens wurden bei dem Unfall kurz vor der Auffahrt zur A92 verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

Beifahrer war vermutlich nicht angeschnallt

Nach ersten Erkenntnissen waren die vier Männer aus Neufahrn bei Freising (Lkr. Freising) mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Männer fuhren in einem hochmotorisierten, 560 PS starken BMW. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Auto verloren, das daraufhin die Leitplanke durchbrach, gegen einen Baum prallte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der 20-Jährige, der auf der Rückbank saß, wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Der Polizei zufolge war er "augenscheinlich nicht angegurtet". Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die anderen Insassen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Hinweise darauf, dass der Fahrer zuvor Alkohol getrunken hatte, gab es nicht. Jedoch ist der 19-Jährige der Polizei bereits am Vortag wegen seiner verkehrswidrigen Fahrweise im Stadtgebiet von Neufahrn aufgefallen. Gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Weiterer tödlicher Unfall am Montagabend

Zudem ist es am Montagabend zu einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall in Oberbayern gekommen: Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Miesbach (Lkr. Miesbach) gegen ein Schild am Straßenrand geprallt und dabei tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte, kam der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Bundesstraße 274 ab und fuhr die Böschung runter. Das Auto geriet außer Kontrolle und flog kurz vor der Ortseinfahrt mit dem Dach gegen das Schild. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, das für ihn nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät kam.