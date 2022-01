Unfall in Garchinger Reitschule: Pferd tritt 18-Jährige gegen den Kopf

Die 18-Jährige musste vor Ort notärztlich versorgt werden und kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Das Pferd erwischte die 18-Jährige am Kopf. (Symbolbild)

Garching - Bei einem Unfall in einer Reitschule in Garching (Lkr. München) ist am Donnerstagabend ein 18-jähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Garching: Unfall bei Stundenwechsel in der Reitschule

Wie die Polizei berichtet, stand in der Reithalle gegen 18 Uhr gerade ein Stundenwechsel an, als sich eine 13-Jährige aus München als Führerin eines Pferdes in der Mitte der Halle darauf vorbereitete, ihren Unterricht zu beenden.

Zu diesem Zeitpunkt kam eine 18-Jährige aus München mit ihrem Pony gemeinsam mit zwei weiteren Reitschülern und zwei Betreuern in die Halle.

Unfall in Reithalle: Pferd tritt aus und trifft 18-Jährige am Kopf

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte die 18-Jährige das Pony nicht wie gewohnt am Rand der Halle entlang, sondern orientierte sich eher mittig", so die Polizei weiter.

Dabei habe die 18-Jährige das Pony hinter dem Pferd der 13-Jährigen vorbei geführt. Die 13-Jährige habe noch versucht, durch lautes Rufen zu warnen, doch das Pferd habe bereits nach hinten ausgetreten und die 18-Jährige am Kopf erwischt.

Das Mädchen ging schwer verletzt und bewusstlos zu Boden, Betreuerinnen leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 18-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und von einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.