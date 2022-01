Dieb klaut Sparschweindl beim Metzger Bauch in Grünwald

Der 61-Jährige ist schon seit langer Zeit polizeibekannt: Er gilt als Intensivtäter und notorischer Dieb.

Grünwald - Der Leberkäs und die Weißwürste aus der Metzgerei Bauch sind legendär. Doch ein 61-jähriger Münchner, der am Montagvormittag die Filiale in der Schloßstraße in Grünwald betrat, hatte es nicht auf die Schmankerl vom Metzgermeister Bauch abgesehen, sondern viel mehr auf das Sparschweinderl, in dem das Trinkgeld für das Personal steckt.

Dreister Täter mit edlem Look

"Der Täter war edel gekleidet", sagt Filialleiter Michael Tülk. "Er hat blitzschnell zugegriffen und das Schweinderl unter der Kleidung verschwinden lassen." Eine Überwachungskamera filmte den dreisten Langfinger. Als die Polizei später die Aufnahmen mit Fotos aus ihrer Kriminaldatei verglich, kam prompt ein Treffer.

Er saß schon öfter hinter Gittern

Der Gesuchte ist bereits seit 1995 "Kunde" bei der Polizei. Er hat rund 270 Einträge, saß auch schon öfter hinter Gitter. Er gilt als Intensivtäter und notorischer Dieb, der seine Finger einfach nicht bei sich lassen kann. Inzwischen sitzt der 61-Jährige in der JVA Stadelheim in U-Haft.