Alte Wirecard-Räume in Aschheim: Grün und Corona-sicher

Die ehemaligen Wirecard-Büros in Aschheim gehören nun zu einem Bürokomplex, der mit besseren Luftfilterstandards wirbt.

Aschheim – Aschheim hat mit der Wirecard-Insolvenz als Büro-Standort einen Dämpfer bekommen. Ein neuer Bürokomplex, in dem auch Teile der alten Wirecard-Räume aufgehen werden, könnte das ändern. Bis Ende 2022 baut die Rock Capital Group hier an "Heads", so der Name des Projekts. Der Rohbau des neuen Bürostandorts steht inzwischen, teilweise wurde neu gebaut, teilweise wurden alte Wirecard-Räume entkernt.

"Immune Office": Das Bürokonzept der Zukunft?

Rock Capital bezeichnet ihren fünfstöckigen Neubau als erstes "Immune Office". Wie ein Bürogebäude immun werden soll? Durch eine, so das Unternehmen, "spezielle Luftfiltertechnik". So gibt es Luftsterilisatoren und UV-C-Licht, das 99,9 Prozent der Krankheitspartikel aus der Luft herausfiltern können soll.

Dazu kommen viel Grün im Inneren, aber auch eine Dachterrasse, ein Restaurantbereich und Fitnessräume. Anfragen von verschiedenen Firmen, die mieten möchten, gibt es bereits.