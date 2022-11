Unfall auf A94: Tesla schanzt von der Fahrbahn und schlägt in einem Hügel ein

Am Mittwochabend hat es auf der A94 in Fahrtrichtung Passau einen Unfall gegeben. Der Fahrer eines Teslas kam von der Fahrbahn ab und schanzte mit seinem Fahrzeug in eine Böschung.

24. November 2022 - 09:19 Uhr | AZ

Der Fahrer eines Teslas ist auf der A94 von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geschanzt. © fib/Eß