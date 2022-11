Feldkirchen: Seniorin übergibt Betrügern Gold im Wert von Hunderttausenden Euro

Eine 80-Jährige aus Feldkirchen ist Opfer von "falschen Polizisten" geworden. Sie übergab den Betrügern Goldbarren und -münzen. Ein Bekannter wurde misstrauisch und informierte die echte Polizei.

In München werden am Dienstag zwei "falsche Polizisten" verurteilt. (Symbolbild)

Feldkirchen - Eine 80-Jährige ist am Dienstag auf Betrüger hereingefallen, nun sucht die Polizei nach Zeugen und fahndet nach den Tätern.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Seniorin aus Feldkirchen am Nachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er gab an, ihre Nichte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Feldkirchen: Bekannter informiert Polizei

Die Rentnerin räumte ihr Bankschließfach und übergab einem zweiten bislang unbekannten Täter kiloweise Goldbarren und mehrere Goldmünzen im Wert von Hunderttausenden Euro.

Ein Bekannter, der die Frau besuchte, sah den Abholer noch und wurde misstrauisch. Er informierte die Polizei, da er den Verdacht hatte, dass es sich um eine Straftat handelte.

Die Beamten leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein – ohne Erfolg. Die AG Phänomene hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei fahndet nach Tätern und sucht Zeugen

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 – 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, ca. 80 kg schwer, westeuropäisch, bekleidet mit einer hellblauen Windjacke; die Beute steckte er in eine blaue Stofftasche mit der Aufschrift "Gemeinde Feldkirchen" mit dazugehörigem Gemeindewappen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kreuzstraße, Regina-Ullmann-Straße, Sonnenstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei München:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Tipps der Münchner Polizei

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.