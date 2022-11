Versuchter Betrug in München: Zweite Festnahme von "falschem Polizisten" in Griechenland

Die Komplizin des Mannes ist bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Nun klickten die Handschellen für den 22-Jährigen, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden war.

München - Ein Mann, der im Januar 2020 an einem versuchten Betrug in München beteiligt war, ist verhaftet worden. Nach dem 22-Jährigen wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, nahmen griechische Beamten den Mann am 30. Oktober fest. Bereits kurz nach der Tat war eine Frau inhaftiert worden.

"Falscher Polizist" festgenommen

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein 64-jähriger Mann im Januar 2020 in München einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten. Der Anrufer habe dem Senior vorgelogen, er müsse seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Er könne diese an eine Frau, die vorbeikäme, übergeben. Der Mann erkannte die Betrugsmasche und rief die Polizei. Als die 33-jährige Abholerin auftauchte, wurde sie von den Beamten festgenommen.

Der Polizei zufolge hatte der 22-Jährige eine Logistiker-Rolle inne. Er wird nach seiner Auslieferung nach Deutschland wegen versuchten gewerbsmäßigen Beamtenbetruges angeklagt.