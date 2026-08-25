Unbekannter schiebt Fahrrad direkt an Gleisen: Zugführer reagiert blitzschnell

Ein Mann beeinträchtigt mit seinem Verhalten den Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Türkenfeld und Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck erheblich. Die Fahndung bleibt ohne Erfolg.

Die Bundespolizei weist auf die Gefahren im Gleisbereich hin: "Keine Abkürzung oder Zeitersparnis ist es wert, das eigene Leben zu riskieren."

Am Montag (24. August) hat der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S4 kurz vor dem Bahnhof Grafrath eine Schnellbremsung eingeleitet und informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn (DB). Die Hintergründe.

Schnellbremsung von S4: Mann schiebt sein Fahrrad gleich neben den Gleisen

Gegen 18.40 Uhr hatte er nach Angaben der Bundespolizei eine Person im Gleisbereich wahrgenommen und den Zug glücklicherweise rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen gebracht. Die zehn Fahrgäste, die sich zu diesem Zeitpunkt in der S-Bahn befanden, seien unverletzt geblieben.

Vier Teilausfälle und 565 Verspätungsminuten

"Der Unbekannte war mit seinem Fahrrad neben dem Gleisbett unterwegs und schob es neben sich her. Anschließend flüchtete er in Richtung Geltendorf", so die Bundespolizei weiter. Die eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren von dem Vorfall 22 Züge betroffen – 18 davon mit insgesamt 565 Verspätungsminuten. Zudem gab es vier Teilausfälle.

Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei weist erneut eindringlich auf die lebensbedrohlichen Gefahren im Gleisbereich hin. Das Betreten der Gleise ist verboten – unabhängig vom Grund. Keine Abkürzung oder Zeitersparnis ist es wert, das eigene Leben zu riskieren.