"Umfangreichste Modernisierung": Therme Erding eröffnet mit so einigen Neuheiten

Ab Mittwoch um 16 Uhr können Gäste in Erding wieder uneingeschränkt baden und saunieren. Die AZ stellt vorab vor, welche Veränderungen die Umbauarbeiten hervorgebracht haben. Und welche Rekorde die Therme damit aufstellt.

So soll eine der neuen Attraktionen für Gäste aussehen. Ein Eisbrunnen kühlt im einstigen Canal Grande die Besucher im aufpreispflichtigen Bereich VitalTherme ab. Der neue Name: Polaris.

Vertraute Struktur, aber frisches Gewand: Die Therme Erding hat sich erneuert. Sowohl bei den Attraktionen als auch optisch – blaue Kristallbauten und viele neue tropische Pflanzen sollen den Vorschaubildern zufolge den Besuchern ins Auge stechen.

Ab Mittwoch um 16 Uhr ist die neue Therme eröffnet. Ursprünglich war jedoch geplant, dass die dem Unternehmen zufolge "umfangreichste Modernisierung in der gesamten Thermengeschichte" bereits am Montag abgeschlossen ist (AZ berichtete).

Investitionen in Therme Erding: "Selbstverständlich umfangreich"

Die dafür erforderlichen Umbauarbeiten laufen seit dem 17. November. In dieser Zeit waren sowohl die Therme – also der Badebereich unter der berühmten gläsernen Kuppel – als auch die aufpreispflichtige VitalOase geschlossen. Sowie vereinzelte Bereiche der textilfreien Saunenzone.

Geschäftsführer Marcus Maier sagt der AZ: "In nur drei Wochen entstand ein neues Konzept, das vielfältig bepflanzte Green Walls, zahlreiche neue Palmen und Pflanzen mit natürlichen, hochwertigen Materialien kombiniert." Die Investition sei "selbstverständlich umfangreich" gewesen. Wie viel Geld die Umbauarbeiten genau verschlungen haben, möchten die Verantwortlichen nicht nennen.

Neu in der Therme Erding: Einzigartige Wasserprojektionen

Zu den zentralen Neuerungen zählt die sogenannte 360-Grad-Re-Poolbar mit Panoramablick, welche die beiden großen Hauptbecken miteinander verbindet.

Außerdem gibt es eine Kunstinstallation am Jungbrunnen des Künstlers Egil Saebjörnsson: Eine generative Videoprojektion mit animierten Wasserstrahlen, die digitales und reales Wasser verschmelzen lässt. Maier sagt: "Die Projektion ist einzigartig – sie wiederholt sich nie, sodass Besucherinnen und Besucher bei jedem Aufenthalt ein neues visuelles Erlebnis erhalten."

Die Reflection Sauna befindet sich direkt unter der charakteristischen Glaskuppel. © Therme Erding

Unter der Glaskuppel befinden sich zudem neue Wohlfühlbereiche mit Liegemöglichkeiten zum Entspannen. In der Therme, VitalOase und VitalTherme sind ein "innovativer Duschbereich, moderne Infrarotliegen, entspannende Wassermassageliegen sowie mehrere neu gestaltete Saunen" hinzugekommen.

Therme-Erding-Neuheit: Eisbrunnen

Fortan verfügt die Therme Erding zudem über die größte Textilsaunalandschaft der Welt, wie das Unternehmen mitteilt. Insgesamt 15 Textilsaunen und Dampfbäder stehen Gästen ab 16 Jahren zur Verfügung. Dazu zählen nun auch die Citrussauna, Waldsauna und der Nebelwald. Das heißt, dort dürfen Besucher ab sofort auch mit Badekleidung saunieren.

Der Canal Grande in der aufpreispflichtigen VitalTherme heißt nun Polaris. Der Grund: Ein integrierter Eisbrunnen erzeugt einen sanften Eisregen zur Abkühlung. Ein weiterer Rekord: Der Pool ist laut Therme das weltweit größte Kaltbecken.