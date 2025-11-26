Wegen Umbauarbeiten bei der Therme Erding gibt es für Gäste weniger Orte zum Baden und Saunieren. Welche Bereiche gesperrt sind und welche Neuerungen es geben soll.

So soll der neue Thermenbereich aussehen, wenn die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind.

Die große Glaskuppel, bei sommerlichen Temperaturen halb geöffnet, ist sowas wie das Zentrum der weltweit größten Therme. Sie überdacht den Badebereich, der gerade einen neuen Anstrich erhält: "Unser Urlaubsparadies wird durch zahlreiche neue Pflanzen noch grüner und tropischer", teilt eine Sprecherin der Therme Erding auf Nachfrage der AZ mit.

Außerdem entstünden neue Attraktionen, Saunen sowie Wohlfühlbereiche. Konkreter wird das Unternehmen nicht. Was die Ausmaße angeht, sagt die Sprecherin jedoch: "Es handelt sich um die umfangreichste Modernisierung in der gesamten Thermengeschichte."

Der neue Eigentümer "Therme Group", der die Anlage im Dezember 2024 für mehr als 320 Millionen Euro kaufte, hat den Umbau angestoßen. Seit dem Frühsommer läuft die Planung.

Therme Erding: Diese Bereiche sind geschlossen

Um die Modernisierung umzusetzen, sind einige Bereiche bis Sonntag, den 7. Dezember, gesperrt. Das heißt, die Bereiche Therme und Vital-Oase sind vorübergehend geschlossen.

Der ausgegraute Bereich sind jene Teile der Therme, die bis zum einschließlich 7. Dezember gesperrt sind. © Therme Erding

In der Vitaltherme können Besucher weder die Citrussauna, die Waldsauna, den Nebelwald noch die Kneipp-Parcours nutzen oder im Canal Grande schwimmen. Was weiterhin offen bleibt: der Rest der Vitaltherme und die dazugehörigen Saunen, das Wellenbad sowie die Galaxy Rutschenwelt.

Gutscheine für Gäste während Umbauarbeiten

Gäste, die trotz Umbauarbeiten die Therme besuchen, bekommen von diesen "praktisch nichts mehr mit", versichert die Sprecherin. Lediglich an den ersten beiden Tagen habe es zeitweise stärkere Abrissgeräusche gegeben. "Im Familienbereich waren jedoch selbst dann keine Beeinträchtigungen zu hören, und auch im Saunabereich nur sehr geringe."

Die Eintrittspreise bleiben während des Umbaus unverändert. Gäste erhalten bei einem Besuch bis einschließlich 7. Dezember jedoch einen 20-Euro-Gutschein für den nächsten Thermen-Aufenthalt (sechs Stunden oder Tageseintritt) sowie einen Cocktail- oder Snackgutschein. Letzteren können sie auch sofort einlösen.