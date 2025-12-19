Trümmerfeld auf der A95 bei München: Porsche-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A95 Richtung München zieht sich ein Porsche-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Bei einem Anschlussunfall wird ein BMW-Fahrer schwer verletzt.

Auf der A95 bei Oberdill hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sich ein Porsche-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Wie die Polizei der AZ auf Anfrage mitteilte, war der etwa 30-jährige Mann mit seinem Porsche gegen 11.30 Uhr auf der A95 zwischen dem Autobahndreieck Starnberg und München in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes bei Oberdill überholte er mehrere Fahrzeuge.

Porsche rast in Schutzplanke – Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte er dabei bei hoher Geschwindigkeit einen weiteren Porsche, verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die rechte Schutzplanke und beschädigte diese auf einer Länge von rund 50 Metern massiv.

Der 51-jährige BMW-Fahrer übersah das Stauende und lenkte sein Fahrzeug vor Schreck in die Schutzplanke. Dabei zog sich der Münchner schwere Verletzungen zu. © Thomas Gaulke

Ein etwa vier Meter langes deformiertes Plankenstück drang über die Fahrertür quer in den Innenraum ein und trat auf der anderen Seite im Bereich des Radkastens wieder aus. Dabei wurde der Porsche-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und zog sich schwerste Beinverletzungen zu.

Mittels hydraulischem Rettungsspreizer und Spreizylindern konnten die alarmierten Rettungskräfte den lebensgefährlich Verletzten aus dem Wrack befreien. Nach einer Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der zweite Porsche-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

BMW-Fahrer übersieht Stauende und fährt in Schutzplanke

Weniger Glück hatte kurz darauf ein 51-jähriger BMW-Fahrer, der das durch den Porsche-Unfall entstandene Stauende übersah und vor Schreck sein Fahrzeug in die Schutzplanke lenkte. Dabei verletzte sich der Münchner ebenfalls schwer und wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die A95 an der Unfallstelle in Fahrtrichtung München für knapp vier Stunden komplett gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Unfall nicht um ein Autorennen gehandelt hat.